زلزال بشدة 5.3 درجات يضرب محافظة فارس الإيرانية

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر شمال غربي بندر عباس في محافظة فارس في إيران.

وأفادت وكالة فارس الإيرانية، بأن "هزة أرضية بقوة 5.2 على مقياس ريختر ضربت محافظة فارس جنوبي البلاد"، مشيرة إلى أن "الهلال الأحمر الإيراني أعلن حالة التأهب ولا معلومات عن أضرار".

من جهتها، أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بوقوع زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر شمال غربي بندر عباس في إيران، دون المزيد من التفاصيل.

ويأتي ذلك غداة زلزالين جديدين ضربا ليلة البارحة محافظة هاتاي التركية وبعد أسبوعين من زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، فجر يوم 6 فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.