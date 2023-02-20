حصيلة زلزالي محافظة هاتاي التركية

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين كودجا، أن نحو 300 شخص أصيبوا بجروح بسبب زلزالين وقعا ليلة أمس في محافظة هاتاي التركية، مشيرًا إلى أن 18 شخصًا حالتهم حرجة.

وكتب الوزير في تغريدة: "نتيجة زلزالين في هاتاي، لدينا 294 مصابًا، 18 منهم حالتهم حرجة للأسف".

وكان وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أعلن مساء أمس الإثنين، "وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة 213 آخرين عقب الزلزالين".

وتعرضت ولاية هاتاي التركية لزلزالين بقوة 6.4 و5.8 على سلم ريختر، أمس الاثنين.

وكان زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر يوم 6 فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.