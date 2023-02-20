أسعار النفط تتراجع

تراجعت أسعار النفط الخام، خلال معاملات اليوم الثلاثاء بنسبة 1.1 بالمائة، بسبب المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتراجع الطلب على الوقود.

ويأتي التراجع في سعر برميل النفط عالميًا، بعد ساعات من تحقيق الأسعار مكاسب في ختام تعاملات أمس الإثنين، حيث ارتفع خام برنت ليقترب من حاجز الـ 84 دولارًا للبرميل، الأمر الذي انعكس على المستثمرين بالإيجاب، وفق ما نشرت وكالة رويترز.

كما يعود انخفاض أسعار النفط الخام إلى الارتفاع الشديد في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى جني الأرباح.

وبحلول الساعة 7:00 بتوقيت غرينتش انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم أفريل بمقدار 96 سنتًا، بما يمثل 1.1 بالمائة، ليصل إلى 83.11 دولارًا للبرميل. كما تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم مارس، والتي تنتهي اليوم الثلاثاء، إلى 76.34 دولارًا للبرميل.