المؤبد لأصحاب شركات وهمية تروج المهلوسات

التمس، عشية أول أمس، ممثل النيابة العام بمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة، عقوبة المؤبد في حق ثمانية متهمين، ينشطون ضمن شبكة منظمة لإنشاء شركات وهمية لبيع وتوزيع الأدوية عبر كافة التراب الوطني، واستغلالها كغطاء للحصول على المؤثرات العقلية من مخابر الأدوية بالجزائر العاصمة وتوزيعها عبر الوطن.

وتوبع المتهمون الثمانية بجناية المتاجرة بالمؤثرات العقلية في أطار جماعة إجرامية منظمة، بعد استيفاء إجراءات الاستئناف والطعن لدى النيابة العامة.

تعود وقائع القضية إلى نوفمبر 2017، حينما فتحت فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بقسنطينة، تحريات حول معلومات مفادها تسجيل الحيازة والمتاجرة بالأدوية المهلوسة من طرف جماعة إجرامية منظمة، والتي مكنت من ضبط آلاف الأقراص من إنتاج مخابر ببلدية سحاولة بالعاصمة، إضافة إلى كمية أخرى من الأقراص ضبطت بحوزة المشتبه فيه (ب.أ) بعنابة، ما مجموعه 15806 قرص، بقيمة خسائر تكبدتها الخزينة تفوق 21 مليار سنتيم، ليتم إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة لإعطاء الموافقة بفتح تحقيق والترخيص لمباشرة المهام خارج الاختصاص الإقليمي.

وحسب ما رد في جلسة المحاكمة، فقد خضع الموقوفون وشركات إنتاج الأدوية، الذين هم محل شبهة تسليم المتهمين للكميات المحجوزة، كما تم التدقيق في طريقة حصول المتهمين على مستندات وجهة الأدوية التي سوقت من قبل 12 شركة موزعة عبر التراب الوطني خلال سنة 2016 وبداية 2017.

كما حقق عناصر الدرك الوطني في مدى مطابقة فواتير البيع التي تثبت تسويق الكمية ومقارنتها بما تم إنتاجه على مستوى مختبر الأدوية.

كما توصلت تحريات الضبطية القضائية إلى وجهات ذهاب الكميات التي وزعت على مستوى الصيدليات، حيث تم استجواب خمسة صيادلة بكل من باتنة، سطيف، عنابة، جيجل، الجلفة، وبشار والتدقيق في سجلات بيع الأدوية التي توصف كمؤثرات عقلية، التي لم يستطع الصيادلة تبرير كامل الكمية، التي تم استلامها من طرفهم والمقدرة ما بين 50 و70 علبة من دواء "باركيديل"، ما يعزز تحويلها من طرف عناصر العصابة إلى وجهات مجهولة.

واستمعت هيئة محكمة الجنايات إلى أقوال المتهمين الثمانية المتابعين بتكوين الشركات الوهمية التي تم اكتشافها، والمجمد نشاطها، ويتعلق الأمر بالشركة توزيع الأدوية الأم الكائن مقرها بالجلفة، والتي تم استغلال ملفها الإداري من طرف عصابات المؤثرات العقلية، للحصول على حصص من شركات أدوية لتوزيعها على الصيدليات وبيعها في السوق السوداء.

واستغل مسيرو الشركة الوهمية "زينب فارم" سجل تجاري لصيدلية بولاية باتنة لتقديم طلبيات باسمها لدى مخابر إنتاج الأدوية، ليتم اكتشاف بأن ناشطها مجمد بسبب خلاف بين مالكة الصيدلية وشقيقها المسير، المتهم في قضية الحال.

وحسب مراحل التحقيق فإن المتهم الرئيسي قام بإنشاء، الشركة الوهمية، ظاهريا لتوزيع الأدوية والغرض الخفي منها المتاجرة في المؤثرات العقلية، حيث كان المتهم يشتغل، تاجر بيع قطع الغيار القديم بقسنطينة، قبل التحاقه بتجارة المهلوسات والأدوية، مصرحا لدى مثوله أمام المحكمة بأنه تعرف على المتهم (ب.ح)، وتطورت العلاقة بينهما وتم الاتفاق على توظيفه في شركة توزيع الدواء الكائن مقرها في الجلفة، معترفا بأنه لا يملك مستوى دراسي، ليجد نفسه حسب الوقائع بين عشية وضحاها مسير لشركة أدوية مختصة في النشاط المشبوه في التقرب من مخابر إنتاج المؤثرات العقلية والمهلوسات وفق طلبيات من أجل حصول الشركات الوهمية على الأدوية والسموم المهلوسة وإعادة طرحها للبيع في أوساط الشباب عبر كافة التراب الوطني.