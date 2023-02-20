الرابطة تحدد تواريخ المقابلات المتأخرة

أعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن تواريخ إجراء المباريات المتأخرة عن الجولة 16 من البطولة الوطنية.

وحسب بيان الهيئة الكروية فإن مواجهتي هلال شلغوم العيد -شباب بلوزداد وشبيبة القبائل -جمعية الشلف ستجريان يوم 2 مارس المقبل، في حين يواجه مولودية البيض اتحاد العاصمة يوم 3 مارس 2023.

وتأجلت هذه المواجهات بسبب انشغال الثلاثي شباب بلوزداد، شبيبة القبائل واتحاد العاصمة بالمشاركة في المنافسات القارية.

من جهة أخرى، أعلنت الرابطة المحترفة عن برمجة الجولة التاسعة عشر يومي 10 و12 مارس، وبرمجة الجولة العشرين يومي 17 و18 مارس.