بوتين: الغرب يسعى لخلق حرب عالمية

ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية، تحدث فيه عن أهم مستجدات العملية العسكرية الروسية الخاصة والتحولات الاقتصادية والسياسية في العالم.

وقال بوتين في خطابه السنوي أمام الجمعية الفدرالية إن الدول الغربية دربت ضباطا من الكتائب الأوكرانية وزودتهم بالأسلحة، قبل بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، تفاوضت كييف مع الغرب بشأن توريد الأسلحة. وقال بوتين، إن "الغرب هو من بدأ الحرب ونحن حاولنا ونحاول إيقافها."

وأضاف "قبل بدء العملية العسكرية جرت مفاوضات بشأن توريد أسلحة ومعدات لأوكرانيا ونتذكر محاولات نظام كييف الحصول على أسلحة نووية ".

وحول سياسة الغرب المعادية لروسيا، أكد بونين أن هدفهم هو إشعال حرب في أوروبا بالوكالة والقضاء على المنافسين وتابع نحن لا نحارب الشعب الأوكراني هذا الشعب أصبح أسيرا للغرب على المستوى الاقتصادي والسياسي والعسكري.

وأكد الرئيس الروسي أن الغرب يستخدم أوكرانيا كساحة للحرب وكلما زاد مدى الأسلحة التي يزود بها الغرب أوكرانيا، كلما سنقوم بدفع العدو بعيدا عن أراضينا.