العاصمة: عصابة أجنبية تخزن مخدرات بأحشاء أفرادها

أطاحت فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية للدار البيضاء، الجزائر العاصمة، بجماعة إجرامية تتكون من ستة أشخاص مشتبه فيهم، من جنسيات أجنبية مختلفة تروج للمخدرات الصلبة من مختلف الأنواع وتحجز كميات معتبرة منها.

وحسب بيان مصالح أمن العاصمة فإن "قضية الحال تعود إلى تنفيذ أمر بالتفتيش لمسكن مشتبه فيهم (تتراوح أعمارهم بين 25 و35 سنة) تم ضبط وحجز 7253 كلغ من حشيشة القنب (الماريخوانا)، كما عرض المشتبه فيهم على الطبيب الشرعي لمستشفى مصطفى باشا الجامعي، أفضت نتائج فحوصاته إلى تواجد أجسام غريبة بأحشائهم حيث بعد استنزالها من طرف الفريق الطبي تبين أنها مخدرات صلبة".

وحسب ذات المصدر فقد قدر وزن كمية المخدرات التي كانت بأحشائهم 1.15 كلغ من الكوكايين و150 غ من الهيرويين.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا في قضية استيراد، تهريب، نقل، تخزين، حيازة المخدرات (هيرويين، كوكايين، الماريخوانا) في إطار جماعة إجرامية منظمة، حيازة مخدر لغرض البيع للغير بطريقة غير شرعية، الدخول والإقامة غير الشرعية بالتراب الوطني، ختم بيان أمن ولاية الجزائر.