هذا موعد إطلاق خط جوي بين الجزائر والأردن

أجرى الوفد الوزاري الأردني الذي بدأ زيارة للجزائر أمس الإثنين، جلسة مباحثات موسعة مع عدد من الوزراء تناولت آليات ومجالات تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، تنفيذا لرؤى وتوجيهات قيادتي البلدين.

ترأس وزير الصناعة أحمد زغدار، ووزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل الأردني، يُوسف الشَّمالي، أمس الإثنين، أشغال الاجتماع الموسع بين وزراء البلدين.

وكشف وزير الصناعة الأردني الشمالي في بيان اليوم الثلاثاء، إن المباحثات تعكس حرصا مشتركا لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة والاستفادة من الفرص المتاحة والبناء على مخرجات الزيارة الملكية للجزائر التي تمت في شهر ديسمبر من العام الماضي. وأكد أهمية تسريع الإجراءات اللازمة لبناء شراكات متعددة خدمة للبلدين ولمواجهة التحديات التي تؤثر على مصالحهما لاسيما ما يتعلق بالأمن الغذائي وسلاسل التوريد وتداعيات الظروف الطارئة والعوامل الجيوسياسية العالمية.

وقال الشمالي إنه سيتم فتح خط الطيران المباشر بين عمان والجزائر اعتباراً من 9 مارس للعام الحالي، بواقع رحلتين أسبوعياً من شركة الملكية الأردنية، يتبعه رحلتان من الخطوط الجزائرية.

وقال الوزير زغدار إن اجتماع وزراء البلدين يعد محطة لإجراء تقييم شامل وموضوعي للأشواط التي قطعتها مسيرة التعاون بين البلدين، وتثمين ما تم تحقيقه وتحديد الصعوبات من أجل اقتراح السبل الكفيلة لتذليلها وحلها.

وأشار إلى خارطة الطريق التي وضعها الجانبان للفترة 2023-2025 لتفعيل آليات التعاون الثنائي وزيادة المبادلات التجارية ورفع حجم الاستثمارات البينية وتكثيف وتوسيع أنشطة التعاون القطاعي والتحضير لعقد اجتماعات اللجنة المشتركة الجزائريةـــ الأردنية في دورتها المقبلة.