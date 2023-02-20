الجائزة الجزائرية للجودة من نصيب هذه المؤسسة

أشرف وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الثلاثاء، على مراسم منح الجائزة الجزائرية للجودة لسنة 2022، بحضور أعضاء من الحكومة ومن الوفد الوزاري الأردني متعدد القطاعات الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وتوجت بالجائزة الجزائرية للجودة، في طبعتها السادسة عشرة، شركة "سيفيتال" المملوكة لرجل الأعمال يسعد ربراب.

كما قدم وزير الصناعة شهادة تشجيع للشركة التابعة لحبوب القنطرة لمجمع "أقروديف".

وهنأ وزير الصناعة مؤسسة "سيفيتال" وحثها على المثابرة في العمل والتحسين المتواصل لجودة المنتوجات وزيادة مستويات الإنتاج لاكتساب حصص جديدة في السوق العالمي اعتمادا على الجودة والابتكار.