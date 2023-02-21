المدية: الإطاحة بشبكة تنشط عبر المواقع الإلكترونية

تمكنت مصالح أمن ولاية المدية في عمليتين متفرقتين من وضع حد لنشاط أفراد شبكتين إجراميتين مختصتين في السرقة والاعتداء على ضحاياهم بواسطة أسلحة بيضاء محظورة.

الإطاحة بأفراد الشبكتين الإجراميتين جاءت في عمليتين متفرقتين، العملية الأولى قامت بها مصالح أمن دائرة بني سليمان بعد تلقيها لشكوى من طرف مواطنين بعد تعرضهما لاعتداء من طرف مجهولين بواسطة أسلحة بيضاء محظورة وسلبهما مبلغا ماليا معتبرا،

وذلك بعد استدراجهما من طرف أفراد الشبكة الإجرامية إلى مدينة بني سليمان، قصد بيع لهما سيارة كانت معروضة من طرف أحد المشتبه فيهم عبر موقع إلكتروني خاص ببيع وشراء المركبات، الذي قام بتوجيههما إلى أحد الأماكن المنعزلة عن المدينة، قصد معاينة السيارة، ليتفاجؤوا بمحاصرتهما من طرف شركائه وتهديدهما بواسطة أسلحة بيضاء، ليقوموا بسلبهما مبلغ مالي والفرار إلى وجهة مجهولة، فورها باشرت مصالح أمن الدائرة عمليات البحث والتحري والعمل الاستعلامي، باستعمال الوسائل التقنية الخاصة في التحري،

والتي أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيهم المسبوقين قضائيا، الذين ينحدرون من ولاية مجاورة، أين تم توقيف ثلاثة متورطين فيما يبقى شريكيهم في حالة فرار بعد التعرف عن هويتهما.

وفي عملية ثانية، تمكنت مصالح الأمن الحضري الرابع بالمدية من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية وتوقيف ثلاثة مسبوقين قضائيا، تورطوا في التعدي على صاحب كشك بواسطة اسلحة بيضاء محظورة، وحاولوا سلب أمواله وبعض الأغراض من داخل محله التجاري،

فورها تم مباشرة عمليات البحث والتحري، التي أسفرت عن التعرف على هوية الفاعلين الذين تم توقيفهم والتحقيق معهم أين تبين أنهم محل بحث في قضية سرقة طالت لواحق مركبة لأحد المواطنين بعد التعدي عليه بواسطة أسلحة بيضاء محظورة. وبعد انجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.