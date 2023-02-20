تجارة: تدابير بخصوص عبوات الزيت وأكياس السميد

كشف مدير تنظيم الأسواق والنشاطات والمهن المقننة بوزارة التجارة وترقية الصادرات، أحمد مقراني، عن تعليق العمل ببيع الأكياس ذات الـ25 كلغ في مادتي السميد والفرينة، وقارورات 5 لتر من مادة الزيت.

وأكد ذات المسؤول في تصريحات للإذاعة الوطنية أن المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع ستكون متوفرة خلال شهر رمضان مضيفا بان التحضير لهذه العملية بدأ منذ أربعة أشهر.

وكشف عن رفع القدرات الوطنية من الإنتاج والتوزيع على المطاحن إلى 07 ملايين قنطار خلال شهر رمضان بعد أن كانت في حدود 05 ملايين قنطار بالنسبة لمادة الفرينة مع إقرار تسبيقات إضافية بالنسبة للحصص وكذا الطلب من المطاحن.

وأعلن مقراني عن جملة من الإجراءات لتقنين عملية الاقتناء بحيث صدرت الأوامر لجميع المطاحن من أجل توضيب مادتي السميد والفرينة في أكياس تتراوح حمولتها مابين 02 إلى 10 كيلوغرامات وتعليق العمل ببيع الأكياس ذات الـ25 كلغ، موضحا بأن هّذه الإجراءات كفيلة بمكافحة التذبذبات المسجلة بين الفينة والأخرى بالسوق الوطنية.

وبخصوص مادة الحليب طمأن مقراني بأن الوزارة اتخذت إجراءات لضمان وفرة مادة الحليب خلال شهر رمضان بحيث تمت تعبئة أكثر من 14579 طن من مادة الحليب وسيتم توزيعها على أكثر من 124 ملبنة منها 15 عمومية، فيما البقية توزع على القطاع الخاص مشيرا إلى برمجة حصة إضافية من مادة الحليب تقدر بـ05 آلاف طن لضمان الوفرة في السوق خلال شهر رمضان.

فيما يخص مادة الزيت، قال مدير تنظيم الأسواق والنشاطات والمهن المقننة بوزارة التجارة عن عقد اجتماع مع المحولين الست المعتمدين في البلاد وتم التوجيه برفع الإنتاج إلى 55 ألف طن بمناسبة شهر رمضان الكريم، مشيرا أن التعليمات صدرت أيضا لهؤلاء المحولين باعتماد قارورات الزيت ذات الحمولة من 01 إلى 02 لتر.

وبخصوص مادة السكر، أوضح ذات المتحدث بأن الاحتياجات الوطنية تقدر بـ56 ألف طن متوقعا بلوغ نسبة الإنتاج بفعل تضامن الناشطين الـ6 في مجال التحويل إلى 65 ألف طن من مختلف المنتجات.

كما كشف ذات المتحدث أن السلطات العمومية قررت استيراد 20 ألف طن من اللحوم الحمراء المبردة من بعض الدول من أميركا اللاتينية والهند والسودان مع أوائل شهر مارس الداخل لتدعيم السوق الوطنية خلال شهر رمضان المبارك.

وقال مقراني أن السلطات العمومية اتخذت إجراءات عدة من أجل ضمان وفرة اللحوم البيضاء وتتمثل أولا في طرح أكثر من 41 ألف طن من لحوم الدجاج. وقد بادر الديوان الوطني لتغذية الأنعام ببرمجة حوالي 04 آلاف طن من اللحوم البيضاء حيث شرع منذ يومين في طرح هذه اللحوم في الأسواق بسعر 350 دينا ر للكلغ الواحد، مشيرا إلى أن هذا السعر المرجعي سيعتمد من قبل مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات لمحاربة المضاربة في الأسعار، واصفا الارتفاع الأخير في أسعار لحوم الدجاج و التي فاقت 450 دينار للكلغ الواحد بغير المبرر.