كأس الجزائر: تحديد برنامج اللقاءات المتأخرة

برمجت لجنة تنظيم كأس الجزائر لكرة القدم، التابعة للاتحادية الجزائرية، اللقاءات المتأخرة عن الدور الـ 16، يومي الإثنين (3 مارس) والسبت (22 مارس)، حسبما أوردته الهيئة الفيدرالية على موقعها الرسمي.

وبملعب -حمام عمار-بخنشلة، يواجه اتحاد خنشلة (الرابطة الأولى) ضيفه اتحاد مغنية (ما بين الرابطات) يوم الإثنين 3 مارس القادم، وفي اليوم ذاته، يحل فيه نجم مقرة (الرابطة الأولى) ضيفا على شباب الميلية (الجهوي الأول) بالمركب الولائي -حسين رويبح-بجيجل.

أما شباب بلوزداد، متصدر الرابطة الأولى، فسيكون على موعد مع اتحاد الشاوية (الرابطة الثانية) بملعب -زرداني حسونة-يوم السبت 22 مارس المقبل.