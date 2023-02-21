باتنة: تأجيل قضية الأستاذة ريحانة

أجلت، الجهة القضائية بقسم الأحداث بمحكمة باتنة جلسة الأستاذة "ريحانة بن شية" ضد الطفل "ع،هـ" في قضية الاعتداء عليها في الشهر الأول من السنة الجديدة إلى السابع مارس من الشهر الداخل.

وجاء قرار التأجيل بحسب مصادر محلية إلى طلب تقدم به دفاع المتهم في جريمة الاعتداء على أستاذة اللغة العربية من طرف تلميذها بطعنة خنجر، وهي القضية التي عرفت تضامنا داخليا وخارجيا مع الأستاذة الضحية، وأرغمت فيها وزارة التربية على تغيير سياستها داخل المؤسسات التربوية حماية للأستاذ وللجهاز التربوي بعد ارتفاع ملحوظ في عدد الاعتداءات وبمختلف الوسائل.

ويعترف المنتمون لقطاع التربية على دور هذه القضية في إحداث تغييرات في علاقة الأستاذ بالتلميذ في الوسط المدرسي بعد أن عجزت النداءات والشكاوي التي ما فتئوا يرفعونها في مناسبات كثيرة للوصاية في تحريك هذا الملف وإيجاد الحلول الردعية له للقضاء على ظاهرة الاعتداء على الأستاذ والمشرف والمسؤول التربوي.