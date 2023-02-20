مفاجآت كأس الجزائر تتواصل

تواصلت مفاجآت كأس الجمهورية هذا الموسم بعدما التحق شبيبة القبائل، اليوم الثلاثاء، بقائمة المغادرين للمنافسة مبكرا.

ونجح نادي صفاء الخميس في تجاوز أحد الاختصاصيين في المنافسة على ملعب عبد القادر خلال بعين الدفلى بنتيجة هدفين دون مقابل، في إطار الدور السادس عشر.

وتعتبر هذه النتيجة مفاجئة لعشاق "الكناري" المنتشين بفوز كبير على حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، الوداد البيضاوي المغربي، الجمعة الماضية.

وسيكون أشبال المدرب ميلود حمدي على موعد مع التنقل إلى برازافيل لمواجهة نادي فيتا كلوب، هذا السبت، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لأغلى المنافسات الإفريقية.

وشهد الدوران الـ32 والـ16 من كأس الجمهورية إقصاء عدة أندية لها باع كبير في المنافسة منها مولودية وهران، مولودية الجزائر، وفاق سطيف واتحاد الجزائر.