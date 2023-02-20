الجزائر تدين العملية الإرهابية المرتكبة ببوركينافاسو

تعرب الجزائر عن إدانتها الشديدة للعملية الإرهابية التي ارتكبت بمحافظة أودالان شمال بوركينافاسو، مخلفة العديد من الضحايا في صفوف القوات البوركينابية.

وجاء في بيان وزارة الشؤون الخارجية عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك" وأن الجزائر تتقدم بخالص عبارات التعازي والمواساة لهذا البلد الشقيق ولعائلات الضحايا، وتؤكد تضامنها مع بوركينافاسو ومع كل الدول الإفريقية التي تواجه التحديات الإرهابية".

وبناء على التوصيات الواردة في تقرير رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للقمة الــ36 للاتحاد الأفريقي، بصفته منسق الجهود القارية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، تجدد الجزائر دعوتها لمضاعفة الجهود وتنسيقها على الصعيدين الإقليمي والدولي لاجتثاث هذه الآفة ومعالجة تداعياتها ضمن مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد. كما تشدد على ضرورة تعزيز القدرات الدفاعية للدول الإفريقية للحد من انتشار الخطر الإرهابي الذي يهدد الاستقرار ويعيق جهود التنمية في القارة، يضيف البيان.