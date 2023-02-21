الغنوشي بعد مثوله أمام قاضي التحقيق ..ملتزم بالدفاع عن الديمقراطية

قرر قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، ابقاء رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في حالة افراج، بعد مثوله للاستجواب اليوم الثلاثاء.

واستجو قاضي التحقيق الغنوشي في قضية تقدمت بها نقابة أمنية، اتهمت الغنوشي بوصف الأمنيين بـ"الطاغوات"، خلال تأبينه أحد قيادات حركة النهضة العام الماضي، بينما كان الغنوشي يتحدث عن تحدي هذا القيادي لنظام بن علي.

وقال الغنوشي بعد التحقيق معه" أنا أدافع عن الديمقراطية وعن علاقتها بالإسلام وبالتأصيل الديمقراطي، وأفند كل علاقة بالإرهاب، نحن أمام توظيف سياسي للقضاء، ضد نقابين ومحامين وحقوقيين واعلاميين، وندعو النيابة العامة والقضاء الى العدالة وأن تلازم الحياد وترفض أن توظف لتحييد حزبنا السياسي الذي فشلوا في مواجهته سياسيا وانتخابيا".

وعبر رئيس حركة النهضة رشاد الغنوشي عن دعمه لاتحاد الشغل ضد ما يتعرض له من تضييق ومظلمة، ومع كل النقابات الأخرى، حماية للديمقراطية"، وحضر الى مقر القطب القضائي عشرات من أنصار حركة النهضة للتعبير عن مساندة الغنوشي.