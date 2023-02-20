مجلس قضاء قسنطينة يصدر بيانًا حول قضية بوراوي

قامت نيابة مجلس قضاء قسنطينة بفتح تحقيق في قضية مغادرة أميرة بوراوي للتراب الوطني إلى دولة تونس بطريقة غير شرعية، لاسيما أنها محل أمر قضائي بالمنع من مغادرة التراب الوطني

وأسفرت التحريات على خروج المعنية من التراب الوطني بطريقة غير قانونية ومخطط لها بمساعدة شبكة إجرامية منظمة لتهريب المهاجرين من بينهم سائق سيارة أجرة غير شرعية وموظف بالمعبر الحدودي وأشخاص آخرين وبالتواطئ من إعلامي وأحد أقاربها ووالدتها.

وبتاريخ 2023.02.19 تم تقديم 05 أشخاص مشتبه فيهم أمام نيابة القطب الجزائي المتخصص، وبموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق قضائي، تم توجيه تهم تكوين جمعية أشرار، مغادرة التراب الوطني بصفة غير مشروعة وتهريب المهاجرين من طرف جماعة إجرامية منظمة.

وبعد استجواب المتهمين المذكورين أعلاه أصدر قاضي التحقيق أمرا بإيداع 04 منهم رهن الحبس المؤقت ووضع متهمة تحت الرقابة القضائية .