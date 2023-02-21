قالمة: حجز مبالغ مالية معتبرة من العملة الأجنبية

تمكن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين بن بيضاء بولاية قالمة من حجز مبالغ مالية معتبرة من العملة الأجنبية وتوقيف 6 أشخاص ضمن شبكة وطنية تنشط في مجال تداول هذه العملات بطريقة غير مشروعة، حسبما علم اليوم الثلاثاء من خلية الإعلام والاتصال بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالولاية.

وأوضح نفس المصدر بأن "المبالغ المالية المحجوزة من العملة الأجنبية تتمثل في 313 ألف أورو إضافة إلى 15 ألف دولار أمريكي و148.555 دينار تونسي، مبرزا بأن المحجوزات تم ضبطها داخل كيسين بلاستيكيين بالمركبة التي كان يستعملها أفراد الشبكة والتي تم توقيفها بأقصى الجهة الشرقية للولاية".

واستنادا إلى ذات المصدر فقد مكن التحقيق المعمق من توقيف 6 مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم ما بين 39 و67 سنة يمثلون عناصر هذه الشبكة الوطنية التي تنشط بين سطيف وتبسة مرورا بولاية قالمة إضافة إلى حجز مركبتين مستعملتين في نقل المحجوزات".

وذكرت خلية الاعلام والاتصال بمجموعة الدرك الوطني بقالمة بأنه بعد استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالتحقيق فقد تم تكوين ملف قضائي ضد المشتبه فيهم الذين ينحدرون من ولايتي سطيف وتبسة وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا بتهم متعلقة بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.