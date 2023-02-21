الوقاية من أجل صحة أفضل في أسبوع بمستشفى البرواقية

تحت شعار" الوقاية من ـجل صحة أفضل.. فلنعمل ألان" و أحياءا للأسبوع الوطني للوقاية احتضنت اليوم الثلاثاء، المؤسسة العمومية الاستشفائية بالبرواقية اجتماعا حول أشغال اللقاء التحضيري الخاص بالأسبوع الوطني للوقاية المقرر تنظيمه في الفترة الممتدة من 5 إلى 11 مارس القادم، بحضور إطارات مصلحة الوقاية بمديرية الصحة و المدراء الفرعيون للمصالح الصحية وكذا الأطباء مسؤولو مصالح الطب الوقائي وعلم الأوبئة لجميع المؤسسات الصحية عبر الولاية .

وقد تم إقرار تنظيم أسبوع للوقاية لتنظيم العديد من التظاهرات والنشاطات المتعلقة بسبل التوعية و التحسيس بأهمية الوقاية والتي وجب مناقشتها واعتمادها على مدار السنة.

ويرمي هذا الحدث الذي أشرف عليه مدير الصحة والسكان الولاية إلى ترسيخ ثقافة الوعي حول أهمية الوقاية من خلال اعتماد سبعة إشكاليات(مواضيع ) تتعلق بتشجيع التغذية السليمة، الوقاية من بعض الأمراض كارتفاع ضغط الدموي سكري، التلقيح، النظافة والصحة، تناول الأدوية، الحوادث المنزلية خاصة و نحن على ابواب شهر رمضان الكريم وكذا الوقاية من الإدمان ومكافحته.

وسيعرف هذا الأسبوع تنظيم مجموعة من الأنشطة على مستوى كافة المؤسسات والهياكل الصحية، كما سيتم تنظيم ندوات وأبواب مفتوحة وقوافل طبية بالإضافة إلى برمجة حصص توعوية وتحسيسية بالتعاون مع مختلف وسائل الإعلام المحلية .