الإطاحة بعصابة إجرامية تحترف استدراج سائقي الأجرة " كلونديستان"

أطاح أفراد الدرك الوطني لولاية بومرداس بجماعة أشرار تحترف سرقة السيارات، باستهدافهم ممارسي نشاط سيارة الأجرة بطريقة غير شرعية "كلونديستان"، حيث كانوا يستدرجونهم من أجل نقلهم قبل أن يعتدوا عليهم باستعمال الأسلحة البيضاء لسلبهم ممتلكاتهم وسرقة مركباتهم.

وأفاد الرائد بوهالي عبد الحليم، قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بخميس الخشنة، أن عملية الإطاحة بأفراد العصابة، الذين كانوا ينشطون على مستوى ولايات بومرداس، الجزائر، البليدة والمدية، جاءت على إثر تقدم عدة مواطنين بشكاوي بعد تعرضهم لنفس طريقة الإعتداء.

وبعد مباشرة التحقيقات اتضح أن أفراد العصابة كانوا يستهدفون سائقي الاجرة غير الشرعيين " كلونديستان" على مستوى محطات المسافرين وعلى الطرقات، حيث يستدرجونهم لنقلهم إلى وجهات معينة مقابل دفعهم مبلغ معين، وفي الطريق يقومون بالاعتداء عليهم باستعمال الاسلحة البيضاء ويسلبونهم ممتلكاتهم ومركباتهم ويلوذون بالفرار.

وتم تحديد هوية أحد المشتبه فيهم ليتم توقيف شركائه، الذين اعترفوا خلال التحقيق بالجرم المنسوب إليهم وبأنهم كانوا يعتمدون طريقة إستدراج الضحايا بمحطات نقل المسافرين وبأماكن توقف أصحاب المركبات الذين يمارسون نشاط نقل المسافرين بدون رخصة.

وقُدم المشتبه فيهم أمام السلطات القضائية المختصة أين أودعوا الحبس بتهم تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية السرقة بتوافر ظروف التعدد وظرف العنف أو التهديد به باستعمال أسلحة بيضاء.