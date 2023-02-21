ڨالمة: الدرك يفكك شبكة بحوزتها مبالغ مالية لعملات أجنبية

فكك أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية عين بن بيضاء شرقي ڨالمة، شبكة متكونة من 06 أشخاص يبلغون بين 39 سنة و67سنة ، وينحدرون من ولايتي تبسة وسطيف، من أجل مخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال بالخارج.

وتمت العملية حسب خلية الإعلام للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية ڨالمة، في أعقاب معلومات تفيد بوجود مركبة مشبوهة تقل شخصين. وبعد وضع خطة من طرف أفراد فرقة الدرك الوطني ببلدية عين بن بيضاء، مكن تفتيش المركبة من العثور على كيسين بلاستيكيين داخلهما مبالغ مالية من العملة الصعبة، قدرتها مصادرنا بما لا يقل عن 15000 دولار، 148555 دينار تونسي و313000 أورو.

ومواصلة التحقيق مثلما قالت مصالح مجموعة الدرك بولاية ڨالمة، تم التوصل إلى باقي عناصر الشبكة، بالإضافة إلى حجز مركبة ثانية استعملت في الجريمة.

وقد تم تقديم أفراد الشبكة أمام الجهاز القضائية ببوشڨوف، حيث أمرت بإيداع 05 مشتبه فيهم الحبس، ووضعت المشتبه فيه السادس تحت الرقبة القضائية.