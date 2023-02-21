تحسبا لرمضان.. هذا هو سعر اللحوم الحمراء

أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، اليوم الثلاثاء من ولاية المسيلة أنه "تم اتخاذ عدة تدابير تهدف إلى توفير جميع المواد الأساسية للمواطن خلال شهر رمضان المبارك المقبل".

وأوضح الوزير في تصريح صحفي على هامش زيارة عمل وتفقد لهذه الولاية، أن "اجتماع مجلس الوزراء الأخير برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد انبثقت عنه جملة من القرارات من بينها إنشاء لجان مراقبة على مستوى الولايات الهدف منها التحكم الأمثل في احتياجات المواطن".

واستنادا لهني، "سيتم توفير اللحوم الحمراء بداية من الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل عبر السوق الوطنية بسعر قنن بـ 1.200 دج للكيلوغرام الواحد مردفا أنه فيما يتعلق باللحوم البيضاء فقد "تم اتخاذ إجراءات بالتنسيق مع مؤسسة تابعة للقطاع ممثلة في الديوان الوطني لتغذية الأنعام ، أوناب، من أجل توفيرها بسعر 350 دج للكيلوغرام الواحد مع فتح 400 نقطة بيع عبر الوطن".

وأكد الوزير أنه "سيتم تخصيص نقاط بيع اللحوم على مستوى جميع بلديات الوطن، كما سيتم الرفع من كمية إنتاج الحليب لتحقيق أريحية في هذا الجانب"، مشيرا إلى "وفرة الخضر والفواكه رغم ارتفاع أسعار بعض المنتجات الموسمية بالنسبة للفواكه وغير الموسمية بالنسبة للخضروات".