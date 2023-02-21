المدية: ربط الاف الزبائن بالطاقة الكهربائية والغازية

تمكنت مديرية التوزيع لمؤسسة سونالغاز بالمدية منذ نهاية سنة 2022 من ربط ما يزيد عن 6900 زبون جديد بالطاقة الكهربائية والغازية، وارجعت ذلك الى نتيجة الحصص السكنية الموزعة خلال الأشهر الثلاث الأخيرة على مستوى كامل الولاية المدية .

ويتعلق الأمر بالحصص السكنية 1200 مسكن عدل بحوش بايازيد ،2400 سكن اجتماعي بحي 15 ديسمبر ،1657 سكن اجتماعي ببلدية قصر البخاري ، 900 مسكن عدل ببلدية البرواقية و 740 مسكن اجتماعي ببلدية البرواقية .

و بلغ عدد الزبائن الجدد الذين تم ربطهم خلال نهاية شهر جانفي الحالي 4500 زبون جديد تم ربطه بالطاقة الغازية مقارنة بـ 646 زبون سنة 2022 ،أي بنسبة زيادة قدرت بــ 572% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 (زيادة 6 أضعاف).

أما بالنسبة للكهرباء فقد بلغ عدد الزبائن الجدد خلال نهاية شهر جانفي الحالي 1829 زبون جديد تم ربطهم من طرف مصالحنا مقارنة بــ 389 زبون سنة 2022 ، أي بنسبة زيادة قدرت بــ 370% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 (زيادة 4 أضعاف).

و اكدت المديرية مجندة لربط الحصص السكنية الجديدة إضافة الى السكنات الخاصة بالمناطق التي استفادت بالربط بالشبكتين الكهربائية و الغازية من خلال مختلف برامج الدولة التي تم وضعها حيز الخدمة.