هذه هي مخرجات المؤتمر الدولي للمالية الإسلامية

أوصى المؤتمر الدولي الخامس حول "الصناعة المالية الإسلامية في الجزائر ومتطلبات الريادة: الأسس والآفاق" الذي اختتمت فعاليته مساء اليوم بالمركز الجامعي مرسلي عبد الله بتيبازة ،بوضع خطة استراتيجية مستوعبة لمكونات قطاع المصرفية الإسلامية بالجزائر، وتركيز السياسة المصرفية للمصارف الإسلامية على تمويل جميع القطاعات الاقتصادية.

كما أوصى المؤتمرون الذين يمثلون كوكبة من العلماء والخبراء في المالية الإسلامية من داخل وخارج الوطن باعتماد التكنولوجية المالية للنهوض بالمصرفية الإسلامية في الجزائر، التركيز على استراتيجات الريادة المالية ، واعتماد الجودة الشاملة بمكوناته الرئيسة في المؤسسات المالية الإسلامية ، وضع تعديلات في القانون التجاري والقانون الجبائي تستجيب لخصوصية المعاملات المالية الإسلامية.

كما توج المؤتمر بتوصيات تصب في مجرى تمويل المشروعات الحكومية وخاصة المتعلقة بالبنى التحتية عن طريق اصدار الصكوك الإسلامية، الإسراع في توفير أدوات التوظيف المالي االمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية و التي تعتبر ضرورية لاستثمار وتنمية الموجودات المالية لدى شركات التكافل و تشكيل لجنة لاقتراح معايير شاملة توجه إلى مجلس الوطني للمحاسبة.