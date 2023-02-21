لعمامرة يستلم رسالة من نظيره الكرواتي

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، عشية اليوم، كاتب الدولة للشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية والأوروبية لجمهورية كرواتيا، فرانو ماتوزيتش، الذي سلّمه رسالة من نظيره الكرواتي، جوردان جرليك رادما.

وتركزت المحادثات بين الطرفين حول السبل الكفيلة بتعميق التفاهم السياسي بين البلدين وتعزيز التعاون بينهما في مختلف القطاعات. كما استعرضا نتائج الدورة الثالثة للمشاورات السياسية التي تمت صبيحة اليوم بمقر الوزارة تحت رئاسة الأمين العام، عمار بلاني، وكاتب الدولة الكرواتي، فرانو ماتوزيتش.

وبهذه المناسبة، ثمن الوزير لعمامرة الحركية التي تعرفها العلاقات الجزائرية-الكرواتية والآفاق الواعدة لتعزيز بعدها الاقتصادي في ظل ما يجمع البلدين من موروث تاريخي مشترك ومن طموح كبير في تطوير التعاون الثنائي.

و انعقدت اليوم بمقر وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بالجزائر العاصمة، الدورة الثالثة للمشاورات السياسية الجزائرية الكرواتية.

و جرت الدورة حسب بيان لوزارة الخارجية تحت رئاسة الأمين العام للوزارة عمار بلاني والسيد فرانو ماتوزيتش، كاتب الدولة للشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية والأوروبية لجمهورية كرواتيا.