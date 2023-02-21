تقدم كبير في أشغال السكة الحديدية بالجلفة

تعرف مشاريع إنجاز محطات خط السكك الحديدية (شمال- جنوب) بولاية الجلفة نسب إنجاز "جد متقدمة، تصل إلى غاية 98 بالمائة، وهي تسير بوتيرة عالية لإتمام اللمسات الأخيرة للانجاز الذي ينتظر استلامه شهر مارس القادم، حسبما أكده والي ولاية الجلفة عمار علي بن ساعد خلال زيارته لمحطات نقل المسافرين بكل من الجلفة وعين وسارة وحاسي بحبح لمعاينة والوقوف على الأشغال النهائية للورشات لاسيما منها تلك المتعلقة بالتهيئة الداخلية والخارجية للمحطات وكذا أشغال إنجاز المنشآت الفنية والمنشآت المخصصة لتصريف المياه، من أجل تسليمها في قادم الأيام وتكون محطات عصرية منجزة بمعايير عالمية تستجيب لكل متطلبات المسافرين.

أكد والي الولاية على ربط جميع محطات القطار بالولاية بشبكة الألياف البصرية، وضرورة القيام بحملات نظافة واسعة داعيا لجعل هذه المحطات فضاءات للترفيه والتنزه للعائلات .

وأكد والي الجلفة أن خط بوغزول-الأغواط الذي يمر بولاية الجلفة ويمتد على مسافة 250 كيلومتر يشكل "دعامة اقتصادية كبيرة للمنطقة"، وأضاف أن هذا الخط "سيربط الجلفة بموقعها الإستراتيجي، بخط (شمال-جنوب) بما يضمن حركية كبيرة للمسافرين وتحويل البضائع، وسيسمح أيضا ببلوغ وجهات عدة كالموانئ لاسيما في ظل تجسيد رؤية اقتصادية على المديين القريب و المتوسط.