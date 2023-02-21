تفكيك عصابة سرقة الدراجات النارية بافلو



تمكن عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة افلو من الإطاحة بشبكة إجرامية تتكون من 07 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم مابين (25-37) سنة مختصة في سرقة و تفكيك الدراجات النارية ،حيث بناءا على معلومات واردة إلى المصلحة مفادها قيام مجموعة من الأشخاص مشتبه فيهم بسرقة الدراجات النارية، مكنت الأبحاث و التحريات التي تم مباشرتها في إطار التحقيق المفتوح بخصوص هذه القضية من توقيف أفراد الشبكة الإجرامية مع استرجاع 13 دراجة نارية مسروقة و بدون وثائق مع كمية من قطع الغيار، بالإضافة إلى ضبط و حجز مبلغ مالي قدره 100.000 دج من عائدات نشاطهم الإجرامي.

وتم بعد استكمال ملف الإجراءات الجزائية لهذه القضية المتعلقة بـتكوين جمعية أشرار الغرض منها اقتراف جنحة التزوير و استعمال المزور في هياكل دراجات نارية المتبوعة بالتخطيط و الترصد للإعداد لسرقات دراجات نارية مع تنفيذ السرقة،و إنشاء ورشات سرية لتفكيك و تزوير هياكل الدراجات النارية مع بيع قطع غيارها خارج إقليم الولاية، وكذا تكوين شبكة إجرامية لهذا الغرض مع المشاركة و طمس آثار الجريمة عن طريق محي الأرقام التسلسلية للدراجات النارية المسروقة و حيازة دراجات نارية بدون وثائق،وايضا التزوير في محررات عرفية، ليتم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة افلو من اجل المتابعة الجزائية.

ب.وسيم