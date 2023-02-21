غليزان:وفد برلماني يزور المنطقة الصناعية بسيدي خطاب

حل بولاية غليزان صباح اليوم وفد برلماني عن لجنة الشؤون الاقتصادية،والتنمية،والصناعة والتخطيط مكون من سبعة أعضاء لزيارة المنطقة الصناعية سيدي خطاب و النشاطات بالولاية حول واقع الاستثمار بولاية غليزان.

وقد استهلت الزيارة بتقديم عرض حول تهيئة المنطقة الصناعية سيدي خطاب،وشملت عدة مؤسسات صناعية ،منها مؤسسة إنتاج كوابل الكهرباء،وتذويب النحاس بالمنطقة الصناعية سيدي خطاب،وكذا مؤسسة إنتاج الأنابيب الحديدية بالمنطقة الصناعية ،ومؤسسة صناعة الأسلاك،والخيوط الكهربائية والهاتف،والمولدات الكهربائية،وتحويل البلاستيك بمنطقة النشاطات بلعسل بوزقزة.

و بالمناسبة منح والي غليزان رخصتي استغلال استثنائية لمستثمرين بالمنطقة الصناعية سيدي خطاب،وهذا لمؤسسة مختصة في استرجاع المواد المعدنية،وغير المعدنية المرسكلة،ولمؤسسة إنتاجالأنابيب الحديدية.

ويأتي هذا القرار بعد عرض، دراسة ملفيهما خلال هذا الأسبوع من قبل اللجنة الولائية لرفع القيود،والعراقيل عن المشاريع الاستثمارية.