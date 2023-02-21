إبنة أول وزير للعمل في الجزائر تكشف حقائق عن والدها

قالت إبنة المجاهد المتوفى الحاج صافي بودسية، أول وزير للعمل في عهد الجزائر المستقلة أن والدها رفض منصب سيناتور عن الثلث الرئاسي في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وبقي وفيا لحزب جبهة التحرير الوطني بعقلية " أفلان 62".

وتابعت الزهرة بوديسة ابنة المجاهد بوديسة أول وزير للعمل و التكوين المهني و الشؤون الاجتماعي ، في لقاء صحفي على هامش الندوة الوطنية التاريخية المقامة حول شخصية والدها، اليوم بتيارت، أن الفقيد تحسّر على عدم تحقيق مشروع واد طويل " كان يمكن أن يضمن الغذاء للجزائر كاملة"، و كشفت أن والدها اهتم بمجال الفلاحة مباشرة عقب استوزاره بعد الاستقلال، وكان همه الوحيد هو كيف تضمن العائلات قوتها اليومي ففتح ورشة لصناعة الزرابي بمنطقة قصر الشلالة التي استقر بها معتمدا في ذلك على الماشية التي كان يقوم بتربيتها، كما ساهم في تكوين الشباب الذين صار عدد كبير منهم إطارات كبيرة في المؤسسات، بفضل تحكمه في التواصل الجيد مع هذه الفئة.

وفي ردها على سؤال حول علاقة والدها بالمجاهد مصالي الحاج إبن منطقة قصر الشلالة قالت الزهرة بوديسة أن علاقة عائلية تربط العائلتين " مصالي كان مناضلا و مجاهدا والدي كان أيضا مناضلا و مجاهدا و كان ضد كل من وقفوا ضد الجزائر"، وقالت أن والدها قضى الأيام الأخيرة من حياته في المطالعة و الكتابة، وكان يتجول بزقاق مدينة قصر الشلالة و يلتقي الجيران معبرة عن فخرها به" أنا فخورة بكوني إبنته".

توفي المجاهد و الوزير الأسبق للعمل، صافي بوديسة عن عمر ناهز 93 سنة بمدينة قصر الشلالة بولاية تيارت في الـ 22 فيفري من السنة الماضية، وكان الفقيد المولود بمدينة البيض في 22 أوت 1929،يعرف بـ " سي أحمد الماريكاني" كونه كان يحسن اللغة الانجليزية، التحق بصفوف حزب الشعب الجزائري تحت قيادة مصالي الحاج، تحدث عنه الراحل المجاهد أحمد بن بلة في مذكراته في حادثة محاولة إنقاذه من السجن رفقة المجاهد مصطفى خليف، و كان عضوا بارزا بمنظمة الوحدة العامة للعمال الجزائريين، والتحق بصفوف جيش التحرير الوطني في سنة 1959 بقيادة الأركان رفقة المرحوم الرئيس الأسبق هواري بومدين، برتبة رائد في جيش التحرير الوطني، كلفه بتكوين هيكل مدرسة المحافظين السياسيين للجيش، و تقلّد بعد الاستقلال عدة مناصب من بينها رئيس دائرة بمليانة، البليدة، معسكر و قالمة و منصب وزير العمل و التكوين المهني و الشؤون الاجتماعية في 2 ديسمبر 1964.