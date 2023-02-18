أول إجتماع لجنة الدعم العمومي للسينما

عَقدت أمس بمقر وزارة الثقافة والفنون لجنة الدعم العمومي للسينما، أول إجتماع لها بعد تنصيبها الرسمي من طرف وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة "صُورية مُولوجي" يوم 18 جانفي 2023، و هذا برئاسة المخرج الجزائري "عمار تريبش".

وتضمّن جدول أعمال الاجتماع، الذي كان حضورياً وعبر تقنية التحاضر عن بعد، عدّة محاور أهمها مناقشة والمصادقة على النظام الداخلي للجنة وضبط رزنامة الإجتماعات والبدء في صياغة ميثاق أخلاقيات المهنة.

كما شهد تسجيل إقتراحات وتوصيات صاغها أعضاء اللّجنة بغية النظر في إمكانية تجسيدها على مراحل قريبة ومتوسطة المدى للإرتقاء بالمحتوى والمضامين الفنية للسّينما الجزائرية.