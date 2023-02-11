حسابات مجهولة تزرع الفتنة بين الجزائريين والسعوديين

أكد السفير السعودي لدى الجزائر عبد الله بن ناصر البصيري، أن هناك محاولات بائسة لإحداث الفتنة بين الجزائريين والسعوديين.

واتهم البصيري في تصريح للإعلام أن حسابات مجهولة تقف وراء نشر أخبار ومواضيع مختلفة لبث الفتنة والتفرقة بين الشعبين الشقيقين، مؤكدا أن مثل هذه المحاولات البائسة لتأجيج الفتن، أيّا كانت جنسية أصحابها، لا تعبّر إطلاقا عن المشاعر الصادقة والراسخة بين السعوديين والجزائريين.

وأضاف البصيري: "إنني على ثقة بأن تجاهل مثل هذه الحسابات المشبوهة، وتجنّب الانجرار إلى متاهاتها، سوق يكون من شأنه أن تبوء تلك الحسابات بالفشل".

وأكد السفير أنه: "ستبقى العلاقات الجزائرية السعودية عصيّة على دعاة الفُرقة والانقسام".