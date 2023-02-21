أعمدة شحن للسيارات الكهربائية قريبا

سيشرع مجمع سونلغاز قريبا في وضع أعمدة شحن للسيارات الكهربائية لأول مرة في الجزائر، وعددها من 200 إلى 300 نقطة شحن في الطريق السيار ثم الطرق الكبرى عبر الوطن استجابة للطلب المتزايد عليها من المواطنين .

وأوضح الناطق الرسمي باسم مجمع سونلغاز خليل هدنة، في حديث لإذاعة سطيف: أن أعمدة الشحن ستوضع بمعايير دولية وعالمية، وتسمح للمركبة بالسير لمسافة تصل الى 300 كم، مبدئيا سننجزها بمحطات الراحة في الطريق السيار وبالمدن الكبرى .

كما شرعت سونلغاز في تركيب وتوزيع الكواشف عن الغاز القاتل بالمدن، والبداية كانت من بوسعادة والعملية في مرحلتها الأولى تمس 22 ولاية من الهضاب العليا، نوزع 500 الف كاشف اولا، ثم 5 ملايين ف 6 ملايين والهدف 22 مليون كاشف، يضيف المتحدث..

وتابع هدنة أن العملية جاءت بعد المناقصة التي قمنا بها والكواشف ذات جودة عالية بضمان لعامين وتصدر إشارات ضوئية و صوتية، مع وجود اتفاقية لسونلغاز مع الجامعة لتصنيع هذه الكواشف سارية العمل وهي في مراحل متقدمة كمنتوج محلي 100 بالمائة، قريبا سيتم فتح مصنع لصناعة وإنتاج هذه الكواشف بسواعد أبناء المجمع من مهندسين وتقنيين .

وأكد المتحدث أن سونلغاز هي الوحيدة من تقوم بتوزيع وتركيب هذه الكواشف على المنازل وبصفة مجانية اذا حذار ، والعملية تمس جميع زبائنها بصفة تدريجية، ضمن مخطط وبرنامج أعدته المؤسسة على مراحل .بالموازاة مع ذلك عملية مراقبة شبكات الغاز داخل البيوت متواصلة من طرف الاعوان وبصفة مجانية.

كما باشرت سونلغاز في تأسيس 6مخابر للمراقبة والجودة والمتابعة في المرحلة الأولى بسطيف، وهران و العاصمة ثم بشار ورقلة وعنابة، وذلك طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية، وفق المتحدث.