مولودية وهران: الوالي سعيود يتخذ قراره

نشرت مصالح ولاية وهران بيانا تؤكد فيه إتخاذ الوالي السعيد سعيود قرار نهائيا بخصوص الوضعية التي يتخبط فيها نادي مولودية وهران.

وجاء عبر الصفحة الرسمية للولاية على الفايسبوك: " رغم المجهودات الجبارة والمساعي الخالصة التي قام بها السعيد سعيود والي ولاية وهران من أجل تحرير فريق مولودية وهران إلا أنه لم يلتمس أي إرادة حقيقية مسؤولة من قِبل القائمين على تسيير النادي تجاه الأهداف الرياضية، والمشروع الإحترافي الجاد الذي يعكس طموحات الجمهور في رؤية فريقهم مسير من طرف شركة وطنية".

وختم البيان: " الوالي يعلن انسحابه بشكل رسمي، وعدم التدخل في شؤون الفريق ابتداء من اليوم وعلى الجميع تحمل مسؤوليته".