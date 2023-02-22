البيض: حجز أكثر من03 قناطير من السمك

تمكنت مصالح أمن دائرة بوقطب بأمن ولاية البيـــض، من حجز أكثر من 03 قناطير من السمك لعدم صلاحية الشهادة الصحية لنقل منتوجات الصيد البحري.

تعــود حيثيـات القضية، إثــر قيام عناصر أمن دائرة بوقطب بنقطة مراقبة على مستوى الحاجز الأمني على مستوى الطريق الوطني رقم 06 بالمخرج الشمالي للمدينة، أين تم توقيف مركبة نفعية على متنها كمية معتبرة من السمك موزعة على 18 صندوق يقدر وزنها الإجمالي بــ: 374 كلغ

وبعد مراقبة الوثائق تبين أن الشهادة الصحية لنقل منتوجات الصيد البحري منتهية الصلاحية، عليه تم تحويل المركبة إلى مقر أمن الدائرة وحجز الشحنة التي بعد معاينتها من قبل الطبيب البيطري بالمقاطعة الفلاحية لبلدية بوقطب أكد أنها صالحة للاستهلاك البشري بموجب شهادة طبية ليتم توجيهها للمنفعة العامة، فيما تم تحويل المخالفين البالغان من العمر30 و38 سنة إلى مقر أمن الدائرة، بعد استكمال الإجراءات القانونية تـم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد المخالفين و إرساله إلى النيابة المختصة.