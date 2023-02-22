الجزائرية للحوم الحمراء تنفي..

فندت الشركة الجزائرية للحوم الحمراء، بشأن أنها أوكلت مهمة توزيع اللحوم الحمراء المستوردة إلى الخواص.

وقالت الشركة في بيان لها، أن بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الإجتماعي تداولت يوم 16 فيفري 2023 أخبارا مغلوطة ولا أساس لها من الصحة، مفادها أن الجزائرية للحوم الحمراء أوكلت إلى أحد الخواص مهمة توزيع اللحوم الحمراء الطازجة المستوردة.

ونفت الشركة هذه المعلومات المغلوقة التي تروج لها بعض المنابر ومواقع التواصل الإجتماعي.

وأضاف البيان، أن الشركة الجزائرية للحوم الحمراء قامت بإصدار إعلان لإبداء إهتمام عبر الصحافة الوطنية بتاريخ 13 فيفري. تدعو فيه جميع المهتمين بعملية توزيع اللحوم المستوردة أو المذبوحة محليا. لسحب دفتر الأعباء وتقديم ملف الترشح على مستوى الشركة.

كما دعت الجميع إلى عدم الإنسياق وراء الشائعات التي ترمي إلى زرع الشك والبلبلة. كما ستحافظ الشركة بحقوقها في متابعة الأطراف التي نصبت نفسها دون وجه حق كناطق. باسم المؤسسة أو كوكيل حصري عن أي نشاط يخصها.