ماذا قال بن زيمة عقب الفوز التاريخي على ليفربول؟

تحدّث النجم الفرنسي كريم بنزيمة عن فوز فريقه ريال مدريد الباهر على أرض ليفربول سهرة البارحة.

وكان ريال مدريد الإسباني قد قلب تأخره أمام مستضيفه ليفربول الإنجليزي إلى فوز باهر في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ليخطو خطوة هامة نحو بلوغ ربع النهائي.

وقال بن زيمة في تصريحات لشبكة " بيين سبورتس" القطرية :" كان هذا الفوز جد مهم بالنسبة لنا، أوّد أن أهدي هذا الإنتصار إلى الرئيس الشرفي لريال مدريد أمانسيو أمارو، الذي رحل عن هذا العالم".

و أضاف:"حققنا الفوز بالأهداف الكثيرة، نريد هذا اللقب ، لقد قدم الجميع مباراة جميلة، ربما بدأنا بطريقة سيئة وإستقبلنا أهداف وندرك أن ليفربول وسط جمهوره سيضغط علينا".

وأردف:" ليفربول قدموا 15 دقيقة أولى في المستوى، لهذا كان من المفروض علينا تقديم الكثير والكثير، أشكر جمهور ليفربول والريال وأنا دائما أقول أنهم اللاعب رقم 12".

وختم بن زيمة الملقّب بـ " الحكومة" :" لم أشارك كثيرا هذا الموسم، لكن أريد أن أساعد زملائي من خلال الأهداف والأهداف الحاسمة مثلما فعلت أمام ليفربول".