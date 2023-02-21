إحباط إدخال كميات كبيرة من المخدرات قادمة من المغرب

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة من 15 إلى 21 فيفري 2023، عديد العمليات النوعية في كامل التراب الوطني وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أن مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي أوقفت ، (08) عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، فيما تم كشف وتدمير قنبلة (01) تقليدية الصنع إثر دورية بحث وتمشيط ببومرداس.

كما أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، (81) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ (07) قناطير و(41) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما تم ضبط (299072) قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وتندوف وجانت، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، (210) أشخاص وضبطت (42) مركبة و(315) مولدا كهربائيا و(50) مطرقة ضغط و(15,5) قنطار من خليط خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب،

في حين تم توقيف (42) شخصا آخر وضبط بندقية (01) نصف آلية و(12) بندقية صيد و(06) مسدسات آلية و(44) قنطار من مادة التبغ و(16371) وحدة من مختلف المشروبات وكميات ضخمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ(79) طن، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ (44455) لتر بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وسوق أهراس والطارف وتبسة.