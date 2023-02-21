أبواب مفتوحة حول الجلود الجزائرية بالمدية

تحتضن دار الثقافة حسن الحسني بالمدية فعاليات الأبواب الوطنية المفتوحة حول ترقية تسويق وتصدير المنتجات الجلدية والأحذية وهذا تحت شعار الجلود الجزائرية موروث راق ومنتجات تنافسية والمنظمة في الفترة من 21 إلى 23 فيفري 2023 .

الأبواب التي تشرف على تنظيمها مديرية التجارة وترقية الصادرات تضمنت معرضا للمنتجات الجلدية والأحذية وهي الصناعة التي طالما اشتهرت بها الولاية و المتوارثة جيلا عن جيل.

كما تتخلل التظاهرة ورشات لصالح المؤسسات لاسيما ما تعلق بإجراءات الترميز العمودي كودابار، وإجراءات تسجيل العلامة التجارية.