وهران: حجز كمية كبيرة من المخدرات

تمكنت مصالح الدرك الوطني بوهران من تفكيك شبكة إجرامية دولية متكونة من خمسة أشخاص مختصة في تهريب والإتجار بالمخدرات وحجز أكثر من 52 كلغ من الكيف المعالج ، حسبما علم اليوم الأربعاء من ذات السلك الأمني.

وجاءت هذه العملية بناء على معلومات وردت لفصيلة الابحاث للدرك الوطني بوهران مفادها وجود أشخاص يقومون بتهريب وتصدير واستيراد المواد المخدرة (الكيف المعالج) من الولايات الغربية للوطن وترويجها بوهران ، وفق ذات المصدر.

وقد تم إثر ذلك تكثيف التحريات وتوقيف خمسة أشخاص وحجز 539 صفيحة من الكيف المعالج بوزن إجمالي يتجاوز 52 كلغ ، مثلما أشير إليه.

كما تم أيضا حجز مبلغ مالي من عائدات الترويج يقدر ب 2.81 مليون دج وخمس سيارات وعشرة هواتف نقالة .

وفور الانتهاء من التحقيق ، سيتم تقديمالمتورطين أمام الجهات القضائية بتهمة تكوين شبكة اجرامية دولية مختصة في تهريب والاتجار بالمخدرات.