غليزان: مروج المؤثرات أمام مؤسسة تربوية في قبضة الأمن

تمكنت مصالح أمن دائرة المطمر في غليزان من وضع حد لأحد مروجي المؤثرات العقلية أمام إحدى المؤسسات التربوية، وذلك استغلالا لمعلومات مفادها قيام أحد المروجين بترويج المؤثرات العقلية أمام مؤسسة تعليمية بمدينة المطمر.

وبعد عملية الترصد، تم توقيفه وضبط بحوزته خلال عملية التلمس الجسدي على 52 قرصا مهلوسا كان بصدد ترويجها، وسلاح أبيض من الصنف السادس، بالإضافة إلى مبلغ مالي من عائدات الترويج.

وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم تفتيش مسكنه أين تم ضبط كمية أخرى من المؤثرات العقلية قدرت ب: 147 قرص مهلوس، و09 قارورات سائل مخدر، أين قدرت الكمية الإجمالية للأقراص المحجوزة بــ 199 قرص مهلوس.

وقد تم إنجاز ملف إجراء قضائي قدم بموجبه المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.