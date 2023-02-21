متطرفون يحرقون مسجدا في مدينة طورطونا بإيطاليا

تعرّض مسجد تابع للمركز الثقافي الإسلامي في مدينة طورطونا الواقعة في شمال غرب إيطاليا، ليلة أول أمس، إلى اعتداء من طرف مجهولين تسلّلوا إلى المسجد وأحرقوا المصاحف وأضرموا النار فيه؛ مما تسبب في حريق شمل أيضًا الجزء الداخلي من المبنى وأدى إلى أضرار جسيمة. استنكر المركز الثقافي الإسلامي بمدينة طورطونا هذا الاعتداء الصارخ على مكان العبادة،

وأكد تضامنه مع مسلمي المدينة التي تقع بالقرب من أهم المراكز الصناعية في إيطاليا: تورين (100 كم)، عاصمة المنطقة ميلانو (77 كم) وجنوة (50 كم). وطالب المسلمين بعدم الانسياق إلى العنف، وحثهم على توخي الصبر ومتابعة المجرمين في هذا الحادث الأليم.

بدورها، أدانت الجمعية الإسلامية الإيطالية للأئمة والمرشدين الدينيين؛ بشدة، العمل الإجرامي الذي وقع في طورطونا خلال الساعات الماضية، تعرض المركز الثقافي الإسلامي لطورطونا خلال الليل لهجوم، معتبرة أن هذا الهجوم "الحقير والخطير يمثل إشارة تحذيرية لأمن المجتمع الإيطالي"، ودعت السلطات لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة الجميع وتقديم المجرمين للعدالة. وأكدت الجمعية، في بيان أمس، أن "هذا الحادث خطير وغير مسبوق في مجتمعنا الإيطالي". مشيرة إلى أن الهجوم الخطير الذي تعرضت له يدخل في نطاق الإسلاموفوبيا.

وطالبت السلطات بـ "التحقيق في الحادث وتسليم المجرمين للعدالة، مع توضيح دوافع هذا الفعل الخطير، لحماية المجتمع الإيطالي من أي شخص يحاول تقويض السلام والأمن". معربة عن تضامنها مع الجالية المسلمة.

وبخصوص الرموز المرسومة على مدخل المسجد "الصلبان" التي ترمز للمسيحية، أكدت أن المجتمع الإسلامي وكذلك الجمعية الإسلامية الإيطالية للأئمة والمرشدين الدينيين "يدركون أن هذه الأفعال لا تمثل أو تؤشر لأي طائفة مسيحية".

وشددت الجمعية الإسلامية الإيطالية للأئمة والمرشدين الدينيين على ضرورة العمل في سياق الحوار بهدف ترسيخ قيم الاحترام والأخوة.