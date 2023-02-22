وكالة سياحية تحتال على 300 مواطن وتستولي على 30 مليارا

تمكنت مصالح الشرطة لبودواو التابعة لأمن ولاية بومرداس من وضع حد لصاحب وكالة سياحية قام بالنصب على أكثر من 300 مواطن، والاستيلاء على مبلغ يصل إلى 30 مليار بإيهامهم بشراء سيارات.

وحسب مديرية الأمن الولائي لبومرداس فإن القضية كشفتها مصالح الشرطة لبودواو حيث كشفت التحقيقات عن قضية نصب واحتيال قام بها صاحب شركة سياحية وخدمات بجلب زبائن من عدة ولايات بعد إنشائه مواقع التواصل الاجتماعي لأجل المساهمة المالية في رأس مال الشركة حيث يأخذ صاحب الشركة نسبة من المال مقابل تسليم المواطنين الضحايا سيارات والتي هي أصلا ليست ملكه بل هي سيارات مؤجرة لوكالات كراء السيارات عبر مختلف الولايات وبعد التحريات تبين النصب على الضحايا وتم جمع أموال من أكثر من 300 ضحية وجمع مبلغ يقارب 30 مليار سنتيم وتم توقيف المتهم الرئيسي في القضية وتم استرجاع 9 سيارات خاصة بوكالات كراء السيارات وأجهزة إكترونية واختام إدارية ووصولات دفع مبالغ مالية وملفات مرفوقة بصور الضحايا وأكثر من 200 بطاقة اشتراك خاصة بالمواطنين المنخرطين وصكوك بنكية وعقود عمل مؤقتة ومبالغ مالية وحافظات تحتوي على اشهارات الشركة.