برج بوعريريج: ربط 500 مؤسسة تربوية بالانترنت

كشفت إدارة اتصالات الجزائر ببرج بوعريريج لـ"الخبر" عن ربط حوالي 500 مؤسسة تربوية بالانترنت في إطار برنامج تحفيز التلاميذ على الاستعانة بالتكنولوجيات الحديثة في العمل البيداغوجي والتربوي، وأكدت المكلفة بالإعلام في ردها على "الخبر" ربط كل مؤسسات التعليم الثانوي أي 60 مؤسسة و267 مدرسة ابتدائية، عبر مختلف البلديات، وما يقارب 180 متوسطة، وأوضحت ذات المتحدثة أن عملية الربط تكون وفقا لبرنامج مديرية التربية، خاصة في ظل الإجراءات الاستثنائية التي تعتمد على المنصات التعليمية، والتعليم عن بعد.

تبقى الإشارة إلى أن قطاع الاتصالات عرف استثمارات كبيرة بمد شركات الألياف البصرية، وتوسيعها إلى المناطق النائية، وتحديثها وعصرنتها.