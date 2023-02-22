المدية: اختتام الدورة الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي

اختتمت، اليوم الأربعاء، بمركز التسلية العلمية بالمدية فعاليات الدورة التكوينية الخاصة بمسيري صفحات التواصل الاجتماعي بالمؤسسات السبانية.

وقد عرفت الدورة تقديم الطريقة التقنية لتسيير صفحات التواصل الاجتماعي بالمؤسسات الشبانية وكيفية تقديم محتوى إعلامي هادف يتلائم والنشاطات المقدمة من طرف المؤسسات لفائدة الشباب وتقديم طرق حماية الصفحة وتأمينها من التبليغات المختلفة.

إلى جانب استعراض الطريقة الجيدة لتوسيع انتشار الصفحة من خلال برنامج نشر مبرمج لمدة شهر كامل والعمل بتقنية ( #الهاشتاق) لاستهداف الفئة المطلوبة والقدرة على الانتشار لمحتوى الصفحة

كما تضمن برنامج الدورة طريقة تقديم المحتوى باستخدام تقنيات الفيديو أو الصور، والترويج الإعلامي.

وفي هذا الإطار أكد مدير الشباب والرياضة الذي أشرف على الدورة بضرورة تقديم أفكار جديدة وطرحها بشكل جديد ومثير لاهتمام الشباب اعتماداً على منصات التواصل الاجتماعي نظرا لاستخدامها بكثرة من طرف الشباب بمختلف فئاته.