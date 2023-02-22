غليزان: اكتشاف ورشة سرية لصناعة الشمة

أثناء تواجد أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمرجة سيدي عابد بالطريق الوطني رقم 04 الرابط بين ولايتي غليزان، والشلف، وبالضبط بدوار السلاطنة ببلدية مرجة سيدي عابد في غليزان وقيامهم بنقطة مراقبة، تم توقيف شاحنة قادمة من شرق البلاد، وبعد مراقبة الوثائق وتفتيشها تفتيشا أمنيا، تبين أن صاحبها يحمل على متنها كمية معتبرة من مادة الشمة، مموهة بالخضر والفواكه، تقدر بـ04 قناطير و20 كلغ بالإضافة إلى أشرطة وعلب للتغليف.

ومواصلة للتحقيق تم التنقل إلى ولاية مجاورة أين تم اكتشاف مكان الورشة السرية لصناعة مادة الشمة حيث تم حجز كمية أخرى تقدر بـ 4830 كلغ من مادة الشمة، 23760 وحدة نوع أصيلة (30غ)، و 240 وحدة نوع صحراوية، و09 آلات خاصة بصناعة الشمة.

وقد تم رفع عدة الجنح ضد المخالفين، منها حيازة منتوجات مصنعة بصفة غير شرعية؛ والوضع على السلع، أوالخدمات علامة لم تسجل، ولم يطلب تسجيلها لدى المصلحة المختصة؛ وكذا إلزامية أمن المنتوج؛ وحيازة أوراق التبغ، والتبغ المصنوع الذي لا يحمل طوابع مهما كانت الكمية؛ إلى جانب ممارسة نشاط تجاري غير قار دون التسجيل في السجل التجاري؛ وعدم الفوترة.

وسيتم تسليم المحجوزات لمديرية أملاك الدولة بواد ارهيو.