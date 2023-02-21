"الجوية الجزائرية": عروض ترويجية نحو هذه الوجهات

أطلقت شركة الخطوط الجوية الجزائرية بدءا من اليوم الأربعاء عروضا ترويجية "جد هامة" لرحلات نحو عدة دول انطلاقا من عدة مدن جزائرية، حسبما استفيد خلال الطبعة الثالثة عشر للصالون الدولي للسياحة والسفر والنقل الذي افتتحت فعالياته بوهران.

وتشمل هذه التخفيضات تذاكر السفر ذهابا وإيابا لرحلات نحو عدة بلدان أوروبية وإفريقية انطلاقا من مختلف مطارات الوطن، حسبما أبرزه أمين أندلسي، الناطق الرسمي للشركة التي تشارك في الصالون الدولي للسياحة والسفر والنقل بمركز الاتفاقيات "محمد بن أحمد".

وتخص هذه العروض التي تطبق إلى غاية 31 مارس القادم، رحلات نحو تونس ولشبونة (البرتغال) وجنيف (سوسيرا) وفيينا (النمسا) ولندن (انجلترا) و داكار (السنغال) ونواكشوط (موريتانيا) وأبيدجان (كوت ديفوار) وباماكو (مالي) وعمان (الأردن) والدوحة (قطر) و مونتريال (كندا) وموسكو (روسيا) وبكين (الصين)، وفق ذات المصدر.

وأبرز اأندلسي أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية ركزت في هذه التخفيضات على الشبكة الإفريقية وذلك تطبيقا للإستراتيجية الجديدة الرامية إلى التموقع والتمركز في القارة حيث قامت الشركة بربط الجزائر بخطوط منتظمة بالبلدان الإفريقية المذكورة مما يتيح للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين إقامة علاقات اقتصادية وتجارية بهذه البلدان.