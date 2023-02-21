مجرزة صهيونية جديدة

أعلنت وزارة الصحة في الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، استشهاد 10 مواطنين وإصابة 100 آخرين برصاص قوات الاحتلال الصهيوني خلال اقتحامها مدينة نابلس.

وقالت وزارة الصحة إن شهداء نابلس هم: المسن عدنان بعارة (72 عامًا)، ومحمد خالد عنبوسي (25 عامًا)، و تامر نمر أحمد ميناوي (33 عامًا)، ومصعب منير محمد عويص (26 عامًا)، وحسام بسام اسليم ( 24 عامًا)، ومحمد عبد الفتاح عبد الغني ( 23 عامًا)، وليد رياض حسين دخيل (23 عامًا)، و المسن عبد الهادي عبد العزيز أشقر(61 عامًا)، والشهيد الطفل فريد شعبان (16 عامًا)، والشهيد جاسر قنعير (23 عامًا).

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت حارة الشيخ مسلم، والسوق الشرقي على أطراف البلدة القديمة من نابلس، وسط إطلاق النار واشتباكات مع المقاومين.

وأضافت أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، التي اطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز باتجاههم، ما أدى إلى إصابة 97 مواطنا برصاص الاحتلال بينهم 7 خطيرة ، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

عبر نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن إدانته للمداهمة في نابلس، ودعا لإنهاء الهجمات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.

وتشهد مدينتا نابلس وجنين القريبة مداهمات متكررة كثفها الكيان الغاصب على مدار العام الماضي.