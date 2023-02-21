بومرداس: استلام ثالث سفينة صيد من صنع جزائري

جرى اليوم الأربعاء استلام وتعويم ثالث سفينة صيد بميناء زموري (شرق بومرداس) من الحجم الكبير بطول 35 مترا موجهة للصيد في أعالي البحار (صيد الطونة) صنعت بقدرات جزائرية من طرف مؤسسة خاصة، حسبما أفاد به مصدر من الولاية .

وأوضح مدير الصيد البحري والموارد الصيدية، قادري الشريف لوكالة الأنباء الجزائرية، عقب استلام وإخراج السفينة من حوض ميناء زموري للقيام بالتجارب اللازمة، أن السفينة المستلمة تعد ثالث إنجاز لهذه المؤسسة الخاصة بعدما قامت بصنع ووضع في الخدمة بتاريخ 7 ماي 2022 سفينتين مماثلتين وبنفس الخصائص و المواصفات.

ويعد إنجاز السفن الثلاثة، بنسب إدماج تتجاوز 65 بالمائة، من طرف مؤسسة بناء وصيانة وإصلاح السفن "كوريناف" الخاصة التي تنشط بميناء زموري منذ عدة سنوات، أول إنجاز بهذه المواصفات يحقق وطنيا في مجال بناء وصيانة السفن، وفقا للمصدر.

وكشف قادري بأن مؤسسة "كوريناف" بصدد إنجاز سفينتين جديدتين بنفس المواصفات والخصائص على مستوى نفس الورشة بميناء زموري حيث تجاوزت نسبة الإنجاز بهما حاليا 20 بالمائة.

من جهة أخرى، ذكر مسير مؤسسة "كوريناف "، علي شاوش، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن مؤسسته التي دخلت حيز الخدمة سنة 2002، بصدد توسيع وتنويع نشاطاتها بعدما تحصلت على قرار توسعة النشاط بمنحها وعاء عقاري مساحته 2400 متر مربع داخل الميناء يضاف إلى عقار، بنفس الميناء، مساحته 4000 متر مربع تستغله المؤسسة حاليا.

ويطمح شاوش إلى توسيع نشاطاته في المجال وبعث استثمار آخر بمنطقة النشاطات التي يجري العمل لإنشائها خارج ميناء زموري، يتمثل في إنجاز ورشة لبناء السفن الموجهة للترفيه والتسلية والسياحة وتوسعة وتطوير نشاط بناء وتصليح السفن المصنوعة من مادة الخشب (بين 12 و25 مترا) ومن مادة البوليستر ( بين 4.80 و 18.50 مترا).

وتتمثل أهم الاستثمارات التي قامت بها المؤسسة لتحسين الخدمات المقدمة للزبائن، في اقتناء وتنصيب بنفس الميناء "جسر عائم" لرسو السفن، قبل رفعها لتصليحها وصيانتها بواسطة إحدى أكبر الرافعات وطنيا بقدرة 180 طن.