إنجاز 6 مؤسسات استشفائية متخصصة في هذه الولايات

درست الحكومة، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع بقصر الحكومة، مشاريع انجاز مؤسسات استشفائية متخصصة في 6 ولايات.

وحسب بيان مصالح الوزير الأول فقد درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي قدمه وزير الصحة، يهدف إلى استكمال قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة، الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97 ـ 465 المؤرخ في 02 ديسمبر 1997، وذلك من خلال إنشاء خمس مؤسسات استشفائية متخصصة في الاستعجالات الطبية الجراحية على مستوى ولايات باتنة والجزائر العاصمة وعنابة ومعسكر ووهران، ومؤسسة استشفائية متخصصة في مكافحة السرطان في ولاية تلمسان.

وأضاف ذات البيان "يندرج إنجاز هذه الهياكل في إطار تطبيق برنامج رئيس الجمهورية، ومخطط عمل الحكومة، ومخطط تطوير قطاع الصحة والسياسة الوطنية للصحة التي تولي اهتماما كبيرا بالاستعجالات الطبية الجراحية انطلاقا من أن مهامها ذات الأولوية تعد حاسمة بالنسبة لصحة المريض والتكفل بالمصابين بداء السرطان".

"كما أن إنشاء هذه الهياكل الصحية من شأنه أن يسمح بتسهيل وصول المرضى إلى العلاجات والخدمات الصحية، و تحسين مسار علاج المريض، والحد من تحويلات المرضى فيما بين المؤسسات العمومية للصحة"، يضيف البيان.