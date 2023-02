Air Algérie lance des offres promotionnelles

La compagnie Air Algérie a lancé des offres promotionnelles "très importantes" de voyages en direction de plusieurs pays, a-t-on appris mercredi en marge de la 3ème édition du Salon international du tourisme, du voyage et du transport "SIAHA", inaugurée à Oran.

Il s’agit de réductions de billets aller-retour pour des voyages vers plusieurs pays européens et africains à partir de divers aéroports du pays, a indiqué à l’APS, Amine Andaloussi, porte-parole du transporteur aérien national qui participe au SIAHA au Centre des conventions Mohammed-Benahmed.

Ces offres, valables jusqu’au 31 mars, concernent des vols en direction de Tunis, Lisbonne (Portugal), Genève (Suisse), Vienne (Autriche), Londres (Angleterre), Dakar (Sénégal), Nouakchott (Mauritanie), Abidjan (Côte d’Ivoire), Bamako (Mali), Amman (Jordanie), Doha (Qatar), Montréal (Canada), Moscou (Russie) et Pékin (Chine), selon le même responsable.

M.Andaloussi a fait savoir qu’Air Algérie a procédé à la réduction de ses tarifs sur le réseau africain, en application de la nouvelle stratégie visant à se positionner et se concentrer sur le continent.

Il a assuré que la compagnie a repris ses vols avec des lignes régulières en direction des pays africains sus-indiqués, ce qui permettra aux opérateurs économiques algériens d’établir des relations économiques et commerciales avec ces pays.

Le SIAHA 2023 se veut une opportunité pour la compagnie Air Algérie de se rapprocher de sa clientèle, de prendre connaissance de ses attentes soulevées par les agences de voyage et du tourisme, a-t-on relevé de même source.

Plus de 130 exposants dans divers créneaux du tourisme, du voyage et du transport et de l’hôtellerie prennent part à ce salon, organisé par l’agence de communication et d’organisation de salons "Astra" à Oran.